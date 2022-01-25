الإمارات الأولى إقليميا في الشفافية.. متقدمة على أمريكا والصين

حصلت دولة الإمارات العربية للعام السادس على التوالي، على أعلى مؤشر مُدرَكَات الفساد، الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية الألمانية المعنية بمكافحة الفساد، وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإمارات الأولى في الشفافية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأصدرت المنظمة، اليوم الثلاثاء، مؤشر مُدرَكَات الفساد لعام 2021، معلنة حصول الإمارات على المركز الـ 24 عالميا في مؤشر مُدرَكَات الفساد للعام الماضي، بعد أن نالت على 69 من أصل 100 نقطة، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الـ27 بنحو67 نقطة بالشفافية والنزاهة وانخفاض الفساد، وعلى كوريا الجنوبية التي جاءت في المركز الــ 32 بـ 62 نقطة، وإسبانيا التي حصلت على المركز الــ 34 بـ61 نقطة.

وجاءت إيطاليا في المركز الـ42 بـ 56 نقطة، وماليزيا في المركز الـ62 برصد 48 نقطة، والصين في المركز 66 بـ 45 نقطة.

ويعتمد المؤشر على رصد مستويات إدراك الخبراء والشعب في كل دولة للفساد في القطاع العام، إذ يجمع في قياساته بين تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي بين الجماهير حول العالم.

مؤشر مدركات الفساد 2021

وفقا لصحيفة «البيان»، فإن مؤشر مدركات الفساد يصنف نحو 180 دولة وإقليمًا حول العالم وفقا لمستويات فساد القطاع العام؛ بهدف رصد الدولة الأعلى شفافية والأدنى فسادًا بينها على مدار العام الماضي، مستخدما بيانات من نحو 13 مصدرًا خارجيًا، مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث، لكى تعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال.

يذكر أن الدول الأقل إدراكًا للفساد تحصل على رصيد مرتفع من النقاط نهايته العظمى من 100 نقطة؛ ما يعني أن تلك الدول تتمتع بمستوى أعلى من الشفافية والنزاهة.