تأجيل محاكمة المتهمين في «مذبحة المرج» لـ28 فبراير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة متهم وزوجتيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج»، لجلسة 28 فبراير للاطلاع على التقرير الخاص بالمتهمة إيمان.

وجاء في أوراق القضية، بعدما وجّهت النيابة العامة خلال تحقيقاتها مع المتهمين، «إيمان. ز، 32 عاما، عاملة»، «أحمد. ع، 33 عاما، عاطل»، «هالة.م. م، 50 عاما، ربة منزل»، تهمة قتل الأطفال «مالك، جنا، أحمد حديث الولادة»، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النيّة وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.

بلاغ بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، تلقت بلاغا من ربة منزل ، يفيد بأنّ أب قتل أطفاله الثلاثة قبل 3 سنوات بمنطقة المرج، بأن أغرقهم في إناء بلاستيكي، وألقى بجثثهم في الرشاح.

وأوضحت تحريات قسم شرطة المرج، بعد بلاغ قدّمته إحدى السيدات، أنّ الواقعة صحيحة، وتم القبض على المتهمين الثلاثة من قبل الأجهزة الأمنية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

خطة الجريمة

وبيّنت أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة، أنّ الجريمة برمتها خطط لها المتهمة «هالة»، كونها عاقرا لا تنجب، إذ كانت ترغب في التخلص من الأطفال الثلاثة، فأعدت الخطة التي تفوقت فيها على الشيطان، بالاتفاق مع زوجها بعد أن سربت الشك في قلبه حول نسب الأطفال من زوجها، ولم تكتفِ بذلك، بل طلبت من زوجها إجبار والدة الأطفال «إيمان» على تنفيذ الجريمة، وقتل فلذات أكبادها بيديها.