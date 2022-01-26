شخصيات جديدة وصراعات مشتعلة.. تعرف على مواعيد عروس بيروت الجزء الثالث

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت، عن مواعيد عروس بيروت الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه يوم الأحد الماضي، إذ شهدت الحلقات الأولى من الجزء الثالث، عددا من الأحداث المشوقة بالنسبة لعشاق الدراما اللبنانية، كان أبرزها المواجهة بين «خليل» و«آدم»، بخلاف ظهور شخصيات جديدة في عائلة «الضاهر»، منها العمة «عايدة»، التي تقوم بدورها كارمن لبس.

مواعيد عروس بيروت الجزء الثالث

كشفت شبكة قنوات «MBC»، مواعيد عروس بيروت الجزء الثالث، موضحة أنه يعرض على شاشة «MBC 4» من الأحد إلى الخميس أسبوعيا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت القاهرة، والإعادة في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى توافر الحلقات على منصة «شاهد VIP»، حيث تتوافر الحلقة الجديدة على المنصة قبل عرضها على التليفزيون بـ24 ساعة.

وينتظر الجمهور خلال الأحداث معرفة مصير الأزمة المالية، التي تهدد فارس الضاهر، ومحاولته في سبيل استرجاع أموال عائلته مرة أخرى، بينما يحاول خليل الذي يعاني من الاكتئاب بكل ما في وسعة، الانتقام من آدم، الذي سلب العائلة كل ممتلكاتهم.

ويشهد الموسم الجديد من المسلسل، عددا من الشخصيات الجديدة، منها الفنانة كارمن لبس، التي تقوم بدور «عايدة» عمة أفراد عائلة «الضاهر»، والتي ترغب في تدمير ما تبقى من العائلة.

فريق عمل المسلسل اللبناني

زيادة البحث عن مواعيد عروس بيروت الجزء الثالث، يرجع إلى تعلق الجمهور العربي بأحداث المسلسل، الذي يعتبر النسخة العربية من مسلسل «عروس اسطنبول»، منذ عرضه للمرة الأولى في سبتمبر 2019، والذي استمر عرضه حتى ديسمبر من العام نفسه بواقع 85 حلقة، وتسببت جائحة كورونا في تأجيل عرض الموسم الثاني من المسلسل، ليعرض في أكتوبر 2020 حتى فبراير 2021.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين والعرب، منهم: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، خالد القيش، كارمن لبس.