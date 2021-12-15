ظافر العابدين يكشف كواليس «العنكبوت» و«عروس بيروت 3»: أكشن وتشويق

كشف الفنان ظافر العابدين، عن كواليس مشاركته في فيلم «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا ومنى زكي، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال يناير المقبل، موضحا أنّ الدور الذي يقدمه في الفيلم مختلف تماما عما قدمه من قبل، قائلا: «من الأعمال السينمائية الضخمة وملئ بالأكشن والتشويق».

ظافر العابدين: مفاجآت عديدة في الجزء الثالث من «عروس بيروت»

وتحدّث ظافر العابدين عن الأعمال التي يشارك في بطولتها حاليا، ومنها الجزء الثالث من مسلسل «عروس بيروت»، وذلك خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»، قائلا: «لم يكن من المفترض أن يكون هناك جزء ثالث من المسلسل، لكن بعد النجاح الذي حققه الجزأين الأول والثاني، كان هناك مطالبات كثيرة من الجمهور لتقديم جزء جديد، ونحن الآن في آخر مرحلة للتصوير وهناك العديد من المفاجأت، والقصص والخيوط الدرامية جديدة، ومتحمسين لآراء الجمهور بعد العرض».

ظافر العابدين: أحب لعب دور الأب.. وابنتي تتحدث التونسية

وأكد الفنان التونسي أنّه يحب لعب دور الأب في حياته الواقعية مع ابنته «ياسمين»، قائلا: «أحب ابنتي للغاية وأحب أن تعيش في أفضل ظروف، ودوري كأب يحتم عليّ أن أحميها ولكن عليّ أن أحترم حياتها وقراراتها وأحلامها الخاصة، وابنتي مزيج بين الثقافة التونسية والإنجليزية بحكم عيشها في الخارج، وأنا حرصت على تعليمها اللهجة التونسية وهي بالفعل تتحدث بها، رغم إقامتها الدائمة في إنجلترا».

وخاض الفنان ظافر العابدين تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى من خلال فيلم «غدوة» الذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية، كان أولها مهرجان القاهرة السينمائي، والذي حصد في ختامه جائزة الاتحاد الدولي للنقاد «الفيبريسي»، ضمن مشاركته في المسابقة الدولية.