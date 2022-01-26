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السيسي يشارك في جلسة مباحثات إماراتية مع بن زايد وبن راشد

كتب:

محمد أبو عمرة
02:19 م | الأربعاء 26 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للإمارات اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للإمارات اليوم

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي.

القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون

وشهد اللقاء التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

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