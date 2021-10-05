أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق مهمة جديدة للإمارات إلى الفضاء لاستكشاف كوكب الزهرة، بالإضافة إلى 7 كويكبات أخرى، وذلك بعد أشهر قليلة من نجاح الإمارات في إيصال مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.

محمد بن راشد: مهمة الفضاء الجديدة أول هبوط عربي على كويكب

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أطلقت دولة الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء.. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.. وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)».

رئيس مجلس الوزراء: مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها

وفي تغريدة أخرى، قال الشيخ محمد بن راشد: «مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة.. ولدينا مشاريع علماء فضاء.. ورواد فضاء.. ومركبات فضاء.. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية.. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك.. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية»..

وختم الشيخ محمد بن راشد تغريدته الأخيرة بتساؤل قال فيه: «إذا لم نتحرك اليوم فمتى؟».

الإمارات علمت أولادها بدرجة كافية

وكانت الإمارات أعلنت في فبراير الماضي وصول ما أسمته بـ«مسبار الأمل» إلى المريخ، ووضع نفسه في مداره، ضمن أول مهمة لدبي إلى الكوكب الأحمر، وذلك بعد رحلة استغرقت 7 أشهر.

وبوصول مسبار الأمل إلى المريخ، أصبحت الإمارات بذلك خامس دولة في العالم، وأول دولة عربية، تنجح في وضع مسبار فضائي في مدار كوكب المريخ.

وأكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أن عملية إطلاق مسبار الأمل الإماراتي، تمت بمشاركة حقيقية من الجانب الإماراتي، مشددا على أن الإمارات علمت أولادها بدرجة كافية، لكي يشاركون بفاعلية بهذا الحدث، ويصلون إلى المريخ.