عاجل .. الصحة العالمية: مازلنا في مرحلة الخطر.. والقادم قد يكون أسوأ

قالت شيوري كوداما، المسؤولة الطبية، برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن منظمة الصحة اضافة مجموعة من الأدوية الجديدة لمواجهة متحورات فيروس كورونا، لافتة الى أن الأدوية الجديدة تستخدم للحالات البسيطة والمتوسطة وكبار السن ذات اصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت: اعراض متحور اوميكورن تتباين من شخص الى الاخر، ومتحور اوميكرون ليس من بين اعراضه فقدان حاستى الشم والتذوق، لافتة الى أنه يصيب الجزء العلوى من الجهاز التنفسي، الوفيات الناتجة عنها قليلة ولكن كبار السن واصحاب الأمراض معرضون للخطر، ومصابي اوميكرون يمكن علاجهم بالمنزل والمضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.

وتابعت الدكتورة رنا الحجة، مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية، نتمنى أن يكون متحور اوميكرون هو بداية النهاية ولكن هناك شروط للوصول الى نهاية الفيروس وفقا للدراسات والأبحاث التى تجري، ويجب الإنتباه الى أننا مازلنا فى مرحلة الخطر ويمكن أن يكون المتحور القادم هو الأسوء، لذلك على المواطنين الحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المواطنين تجاه الفيروس والمتحورات التى تظهر من وقت الى الاخر، وفي حال وجود أفراد غير حاصلين على اللقاح فان الجائحة ستظل موجود وسيظل الفيروس ينتقل منشخص الى الاخر.

وأضافت مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الان، الإجراءات الإحترازية ما زالت هى السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة الى ان زيادة اصابات فيروس كورونا لم يكن سبهها متحور اوميكرون فقط بل زيادة الإزدحام والتكدس وعدم مراعاة الإلتزام باتباع الإجراءات الإحترازية.