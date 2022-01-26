الصحة العالمية تطالب الحوامل بالتطعيم ضد كورونا وتكشف موقف «لقاح أوميكرون»

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، عن أهمية تطعيم الحوامل بلقاح كورونا، مؤكدة أنّه آمن للأجنة، كما أنّه يقلل فرص الإصابة بالفيروس المستجد.

لا لقاح لمتحور أوميكرون

وأضافت الحجة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي تعقده المنظمة اليوم، أنّ متحور أوميكرون ليس له لقاح، كما شددت على أنّ جميع اللقاحات فاعلة وآمنة ضد فيروس كورونا ومتحوراته، موصية بالتوسع في تطعيم سكان إقليم شرق المتوسط بلقاحات كورونا، للسيطرة على الفيروس وتقليل الإصابات وتعزيز مناعة المواطنين.

وطالبت مدير إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، أنّ المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا، عليهم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتطعيم ضد كورونا.

الصحة العالمية تطالب المواطنين بـ«الصبر»

بدوره، طالب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، المواطنين، بالصبر، والاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، والبعد عن الزحام، والحصول على اللقاح لأنه أصبح جزء من الإجراءات الاحترازية.

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: «على الدول الحفاظ على التوزيع العادل للقاحات للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس»، مشيرا إلى أنّ متحور أوميكرون قد يسبب العديد من الأمراض وقد يؤدي إلى الوفاة، وعلينا عدم التهاون في التعامل مع الفيروس.