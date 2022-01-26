رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: أوميكرون انقسم لـ4 سلالات جديدة.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن معظم الدول الأوروبية، قررت التعامل مع فيروس كورونا مثل أي إنفلونزا، من الناحية الطبية ومن ناحية اللقاح، وفقا لـ3 نقاط وهي: نسبة التطعيم في كل دولة، ونسبة الضغط على المستشفيات وغرف الإنعاش، ونسبة عدوى الأوميكرون أو فيروس كورونا في الدولة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الدول للإجراءات اللازمة في حال انتشار أوميكرون.

انتشار الأعراض الخطيرة لمتحور أوميكرون في معظم دول أوروبا

وكشف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية خلال لقاءه عبر تطبيق «ZOOM»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار الأعراض الخطيرة لمتحور أوميكرون في معظم الدول من أوروبا وإيطاليا وغيرها، إذ يصيب الأطفال والشباب، فنحو 400 طفل ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد أن هذا العدد، لم يكن موجود بالموجة الأولى أو الثانية، وفي إيطاليا العدد غير متصاعد في الموجة الرابعة، بسبب أخذ الاحتياطات وأخذ اللقاح، فبعد نهاية الأعراض الخطيرة، نبدأ العيش في سلام، والتعامل مع فيروس كورونا أنه إنفلونزا، وحذر من التهاون من أوميكرون، دون الالتزام بالوقاية والإرشاددات.

الصحة العالمية تطالب الدول بعدم إغلاق حدودها

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إلى مطالبة منظمة الصحة العالمية، بعدم إغلاق الدول لحدودها مرة أخرى، لأن السفر والطيران، لم يمنع انتشار المرض، فالدول الأوروبية تعاني من مشكلة وانقسام فريقين، فريق يمنع أخذ اللقاح وفريق يدعم أخذه، فعلى سبيل المثال ألمانيا وإيطاليا، الفريق الذي يمنع أخذ اللقاح كبير.

وأوضح عودة، أن المواطنين ممن يبلغوا من عمرهم بين 50 و60 عاما، يرفضون أخذ اللقاح، على الرغم أننا نتحدث اليوم عن نسبة التطعيم العالمية في أوروبا، وصلت لنسبة 70% وفي أمريكا بنسبة 50%، لكن أيضا نحاول الإسراع في حل المشكلة في أفريقيا والدول النامية الفقيرة، يوجد نحو 85% لم يحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، وهناك 35 دولة أي 10% لم يصل لها اللقاح، وذلك بسبب سوء التوزيع.

متحور أوميكرون انقسم إلى 4 سلالات جديدة

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن متحور أوميكرون انقسم إلى 4 سلالات جديدة، يختلف كثيرا عن المتحورات السابقة، إذ أن هناك 53 طفرة، موضحا أن هناك اختلاف بين الطفرة والسلالة، والطفرة موجودة داخل السلالة، وهذه الطفرات تجعل السلالة قوية الانتشار، أو خطيرة بالنسبة للأعراض التي تسببها على عكس أوميكرون التي لا تسبب أعراض خطيرة، موضحا أن جميع المتحورات منذ ظهور أوميكرون متحوات غير خطيرة، ولا تسبب أعراض خطيرة، لكن تعمل على سرعة الانتشار، خصوصا بين الأطفال والشباب.