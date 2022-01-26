ألمانيا تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية منذ تفشي كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، أن ألمانيا سجلت، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، إذ تم تسجيل أكثر من 164 ألف حالة إصابة ووفاة 166 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى نسبة إصابة منذ بداية تفشي الجائحة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 9 ملايين إصابة، و117 ألفا و126 حالة وفاة.

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إلزامية التطعيم

يذكر أن البرلمان الألمانى يناقش، اليوم، قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا، والذي في حالة إقراره سيبدأ تطبيقه بداية يوليو المقبل، وفقا لتوقعات التقارير الصحفية المحلية، والتى ذكرت أن مسودة هذا القانون الإلزامي، تنص على إلزام الشخص بتلقي 3 جرعات من التطعيم ضد فيروس كورونا، على أن يتم السماح بمدة 3 أسابيع لتلقي التطعيمات، أو التعرض لدفع غرامة ولكنها لم تحدد بعد.

ووفقا لتصريحات صحفية من أعضاء بالبرلمان الألماني، هناك مطالبات بمزيد من الوقت، حتى يتمكن المواطنين من التطعيم طوعا، حتى صدور القانون الصيف المقبل.

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تشديد الإجراءات والقيود

يذكر أن ألمانيا شددت القيود للحد من انتشار العدوى، فقصرت ارتياد الحانات والمطاعم على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات معززة أو الذين أجروا اختبارات، بالإضافة إلى التطعيم الكامل أو التعافي، كذلك القيود على التجمعات لا تزال سارية، اذ يحظر أن يتجاوز عدد الأشخاص خلال المناسبات الخاصة 10 أفراد، أو أسرتين فقط في حال وجود شخص غير ملقح.