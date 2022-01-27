جيك جيلنهال يتعاقد على بطولة فيلم «Cut & Run»

تعاقد الممثل الأمريكي جيك جيلنهال، على بطولة فيلم «Cut & Run»، الذي تدور أحداثه حول واقعة سرقة، كما يشارك في إنتاج الفيلم من خلال شركته «Nine Stories Productions»، بالتعاون مع جون جلين، براد فيشر وبرايان أوليفر.

تفاصيل فيلم «Cut & Run»: سرقة الشيء الخطأ من الأشخاص الخطأ

ونجحت شركة «New Republic Pictures» في الحصول على حقوق النص الذي كتبه جون جلين، بعد حرب مزايدة مع العديد من المشترين المحتملين، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من اللصوص يستخدمون زوارق سريعة عالية الطاقة لسرقة اليخوت الفاخرة، لكنهم يتورطون في سرقة الشيء الخطأ من المجموعة الخطأ من الأشخاص، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ويعتبر فيلم «Cut & Run» أحدث شراكة بين جيك جيلنهال وشركة «New Republic»، بعد أن عملا معًا فيلم «Universal Ambulance» للمخرج مايكل باي، الذي من المقرر أن يعرض بدور العرض السينمائي، في 8 أبريل المقبل، بينما تتعاون شركة «New Republic» و«Nine Stories» المملوكة للممثل الأمريكي، على اقتباس رواية مصورة لروبرت كيركمان بعنوان «Oblivion song».

من هو جاك جيلينهال

يعتبر جاك جيلينهال، ممثل أمريكي، نجل المخرج ستيفن جيلنهال، وكاتبة السيناريو نعومي فونر، وأخته الكبرى هي الممثلة ماجي جيلنهال.

بدأ التمثيل كطفل؛ إذ ظهر لأول مرة في فيلم «City Slickers»، وتوالت أدواره السينمائية حتى قدم «Brokeback Mountain» إخراج أنج لي، وهو مقتبس من القصة القصيرة بعنوان «جبل بروكباك» لآني برولكس.

فاز «جيلنهال» بجائزة بافتا أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، ورشح لجائزة الأوسكار، وتلقى ترشيحات لجائزة «بافتا» لأفضل ممثل في دور رئيسي عن أدائه كصحفي متلاعب، في فيلم «Nightcrawler».

ولدى الممثل الأمريكي عددا من المشاريع المنتظرة، منها فيلم الحركة والإثارة «Ambulance»، إخراج مايكل باي، ويمثل جيلنهال دور البطولة في فيلم مقتبس عن مسرحية «Fun Home» الموسيقية، استنادًا إلى مذكرات أليسون بيشديل، التي تحمل الاسم ذاته.