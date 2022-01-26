تسجيل 21 مليون إصابة بكورونا عالميا في أسبوع: أعلى معدل منذ بداية الوباء

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه جرى الإبلاغ عن نحو 21 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم، خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى عدد من الحالات في أسبوع منذ بداية الوباء.

وفيات كورونا مستقرة: 50 ألف حالة

وأشارت المنظمة - وفقًا لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ظلت مستقرة، حيث جرى الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف حالة، منوهة بأن تقييم الوباء الأسبوعي للمنظمة أظهر أن الإصابات الجديدة بالفيروس زادت بنسبة 5% وهو معدل يبدو أنه يتباطأ.

الشرق الأوسط يشهد زيادة في الإصابات بنسبة 39%

وشهدت أكبر زيادة في الحالات في الشرق الأوسط، حيث جرى الإبلاغ عن زيادة بنسبة 39%، وجاءت منطقة جنوب شرق آسيا بعدها بزيادة قدرها 36%، مشيرة إلى أن الوفيات في جنوب شرق آسيا والأمريكتين والشرق الأوسط زادت، بينما شهدت مناطق أخرى انخفاضًا في الوفيات.