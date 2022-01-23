مسئول بـ«الصحة العالمية»: انتهاء جائحة كورونا خلال 2022

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، اليوم، إنّ الشرق الأوسط يتكون من 22 دولة، وتم تطعيم نحو 32.5% من سكان الإقليم بشكل كامل، وتلقى نحو 40% جرعة واحدة، وفي حالة استمرارنا في تطبيق الإجراءات تنتهي الجائحة هذا العام.

وأضاف المنظري، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة on، أن متحور فلورونا ليس مثيرًا للقلق، متابعا: «نسعى إلى أن يحصل 70% من سكان هذا الإقليم بحلول منتصف 2022 على اللقاح، لكن دول الإقليم تتراوح من حيث المقدرات الفنية والظروف التي تمر بها، فهناك دول لم تصل إلى نسبة 10% وهنا تكمن الخطورة، وبعض الدول وصلت إلى نسب مرتفعة في معدلات تلقي اللقاح».

نسب التطعيم تفوق الـ80%

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، أن بعض دول الخليج والمغرب بلغت نسب تفوق الـ80%، أما الدول التي لم تصل إلى نسبة الـ10% هي الدول التي تعاني من الاضطرابات السياسية والأمنية مثل اليمن والصومال وأفغانستان وسوريا وليبيا

وباء المعلومات المغلوطة

وشدد على أنّ ما أسماه بـ«وباء المعلومات المغلوطة» من أهم التحديات التي واجهتها المنظمة في التعامل مع الجائحة في بدايتها، ولا يزال منتشرا حتى الآن، متابعا: «كل يوم تصلني مقاطع فيديو ورسائل نصية عن لقاحات والفيروس وشدة المتحورات».