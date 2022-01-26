كيف تشاهد مباراة مصر وكوت ديفوار على التلفزيون مجانا؟.. 3 قنوات «نايل سات»

ينتظر الكثير من محبي مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار إذاعة المباراة المقرر بدأها خلال دقائق، في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، ويبحث العديد منهم عن طرق مشاهدتها عبر التلفزيون، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للمقهى لمشاهدة المباراة في ظل الأجواء الباردة وتساقط الأمطار الغزيرة على الكثير من المناطق.

وتوجد عدد من القنوات التي أعلنت إذاعة مباراة مصر وكوت ديفوار مجانا على الفضائيات، والتي يمكن ضبط التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بتلفزيون المنزل، ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مجانا على التلفزيون، كالتالي:

كيفية مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار على التلفزيون

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية إذاعتها لمباراة مصر وكوت ديفوار، المقرر إذاعتها في تمام الساعة 6 مساء، ويمكن مشاهدة المباراة بتحميل القناة على التلفزيون، وجاءت التردد الخاص بها كالتالي:

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 (5/6).

تردد قناة فوكس سبورت

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار أيضا من خلال قناة فوكس سبورت، وجاء تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد

وأعلنت قناة تيلي تشاد أيضا عن إذاعة مباراة مصر وكوت ديفوار، وجاء تردد القناة، كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

والجدير بالذكر أن مباراة مصر وكوت ديفوار المقرر إقامتها اليوم تأتي في إطار مباريات الدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية خلال عام 2022، ويمكن مشاهدة المباراة أيضا من خلال متابعة مجموعة قنوات «بي إن سبورت» المشفرة.