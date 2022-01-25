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محمود مسلم

«مصر للطيران» تهنئ منتخب مصر للشباب بفوزه بذهبية كأس العالم للسلاح

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الوطن
10:32 م | الثلاثاء 25 يناير 2022
المنتخب

المنتخب

هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران، المنتخب المصري للشباب، عقب حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، التي أقيمت بدولة البحرين، وتعد مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري.

مصر للطيران تحرص على دعم الأبطال

جدير بالذكر أن مصر للطيران تحرص دائما على مساندة ودعم الأبطال المصريين من الشباب في كل الأنشطة الرياضية والبطولات الدولية، لكونهم نماذج مشرفة يحتذى بهم.

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