برج الحمل حظك اليوم الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتمتيز بشخصيته القوية، التي ترفض أن يسيطر عليه أحد أو يملي عليه الأوامر، ووفقا لتوقعات حظك اليوم لمواليد برج الحمل فيجب أن يتنازل أصحاب البرج قليلا لإصلاح علاقتهم مع الغير، فقد تقودهم الانفعلات لشجار مع البعض، فعليك السيطرة على انفعالاتك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

يبدو أن حظك اليوم لمواليد برج الحمل تنصحك بعدم المغامرة في أي شئ، فمن الجيد أن تحافظ على حقوقك وتدافع عنها لكي تحصل عليها على أكمل وجه، لكن طلب ذلك بطريقة خاطئة قد يتسبب في نزاع مع البعض يعرضك لتدهور في حياتك المهنية، لذا يجب السيطرة على ذلك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي

توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد في حظك اليوم لمواليد برج الحمل، الخميس 27 يناير، بالتظاهر بالبرود ولو كانت جهنم بداخلك، حيث أن فينوس تتراجع في وضع معاكس.

وهذا يجعلك تحاول السيطرة على أفعالك قدر الإمكان لأن عدم الالتزام بذلك قد يدفعك لعواقب وخيمة، وخسارة أحبائك، فلا تتسرع في ردود أفعالك.

مواصفات برج الحمل

من أبرز مميزات برج الحمل القرة الكبيرة على تحمل الصعاب والمشاق، فهم يتسموا بالقوة والحزم لإتمام العمل على أكمل وجه، فتحقيق الأهداف هو أملهم الأكبر ولا يمحوا باي شئ أن يعيقهم عن ذلك، كما أنهم يفضلوا الشهرة عن المال فإذا قمت بتخييرهم يختاروا أن يكونوا محط أنظار في شهرة دائمة بدلا من المال الكثير.

كما يتسم رجل برج الحمل بقوة الشخصية والسيطرة، وذلك ينبع من إحساسه الزائد بنفسه وقدراته فهو يثق بإمكانياته بدرجة كبيرة ويظن أنه الأفضل، وذلك يساعده بشكل كبير أن يكون قيادي ناجح و يضيف الحماس على بيئة العمل.

ورغم العناد يتسم مولود برج الحمل بالقلب المتسامح بشكل كبير، والطيبة والقدرة على تحدى الصعاب للوصول للأهداف.

وعلى الجانب الآخر يتسم مولود برج الحمل بعدد من العيوب أبرزها الاندفاعية فرغم الثقة بالنفس، لديهم تسرع واندفاعية كبيرة في اتخاذ القرارات مما يضعهم في مشكلات كبيرة أوقات كثيرة، كما أن مولود برج الحمل يتسم بحب التملك الذي قد يصل للأنانية في أوقات كثيرة، كما أنهم متقلبوا المزاج بشدة يمكن أن يكون لهم أكثر من مزاج في ووقت قصير.

وإلى جانب ذلك تسيطر الغيرة على مولود برج الحمل التي تتسبب في ضيق كل من حوله، وذلك مع شريك الحياة والأصدقاء أيضا، وهو يعادي كل من يعارضه في الرأي حتى إذا كان أفضل أصدقائه، فكل ما يهمه تنفيذ وجهة نظره على حساب أي أحد ولا يعير اهتمام لأي شئ آخر.

مشاهير برج الحمل

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني وتاريخ ميلاده 21 من مارس، والمغنية المغربية دنيا بطمة التي شاركت في برنامج أرب آيدول النسخة العربية الأولى، والمغنية اللبنانية المعروفة جوليا بطرس.

كما تنضم المغنية باسكال مشعلاني لقائمة مشاهير برج الحمل، فهي ولدت 17 مارس، وأيضا الممثل المصري العالمي عمر الشريف الذي ولد في العاشر من ابريل، إذ شارك في عدد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية أبرزها فيلم صراع في الوادي مع النجمة فاتن حمام، وعدد من الأعمال العالمية الأخرى.

كما ولد شارلي شابلن ولد شابلن أحد مشاهير برج الحمل في 16 من أبريل وهو ممثل كوميدي إنجليزي، وأيضا أحد أشهر الممثلين الصينيين جاكي شان ولد في السابع من أبريل، ومن أبرز مشاهير برج الحمل أيضا المطرب الإنجليزي الشهير إلتون جون.