حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 26-01-2022 مهنيا وعاطفيا: قد تعيش مغامرة

يعرف عن امرأة برج الحوت أنّها أنثى مبدعة وخلاقة، وأفكارها دائمًا تكون خارج الصندوق وغير تقليدية، كما أنّ لديها القدرة على أن تظهر مشاعرها بطريقة جديدة، ما يجعلها دائمًا تحظى بإعجاب الكثيرين حولها، كما أنّها تستطيع أن توازن بين الأمور بعناية قبل أن تتخذ أي قرار، وغالبًا ما تتخد هذا القرار بناءً على حدسها القوي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إنّه على الصعيد المهني والاجتماعي قد يلتقي أصحاب برج الحوت اليوم ببعض الغرباء الداعمين أو توطد علاقتهم بجهات أجنبية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فإنّ الفلك يبشرهم بوجود القمر في منزل الحظ، وهو الأمر الذي يمدهم بالجرأة والبصيرة، وقد يعيش أصحاب برج الحوت مغامرة عاطفية أو ينشغلون بتجربة جديدة تسعدهم.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الملحن والموسيقار محمد الموجي، والعالمة سميرة موسى والفنانة الراحلة سناء يونس والفنانة سهير رمزي والنجم الهندي عامر خان والفنانة المصرية حنان ترك.