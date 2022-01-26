حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26-1-2022 مهنيا وعاطفيا: أحسن التصرف

يعرف عن مولود برج الدلو أنّه يكره الروتين والرتابة، وهذا ما يجعله يبذل جهودًا كبيرة للتفكير خارج الصندوق، والقيام بأعمال مبتكرة ومبدعة، كما أنّ أصحاب هذا البرج يحبون الخير والإنسانية، وفي سبيل ذلك يقومون بالعديد من الأنشطة الإنسانية، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل مكانًا أفضل للعيش فيه.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

حذرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أصحاب برج الدلو على الصعيد المهني والعائلي، نظرًا لوجود القمر وأورانوس في وضع معاكس، ما يدفع أصحاب البرج إلى العناد والتمسك برأيهم، لذا ينصح الفلك بأنّ يكونوا أكثر مرونة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فيتوقع خبراء الفلك أن يكون نجاح علاقاتك اليوم نابع من سلوكك.. لذا ينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك لتحسن التصرف.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد والشاعر حافظ إبراهيم والمطرب اللبانين مروان خوري ومذيع الراديو أحمد يونس والفنان فاروق الفيشاوي.