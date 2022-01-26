حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس لديه الكثير من الصفات التي تجعل منه شخصية مرحة، فهو يعشق المزاح ودائم السفر والتنقل من مكان لآخر، يبتعد عن الروتينية في حياته الشخصية، كما أنه دائما ما يبحث عن فرص عمل تكون مناسبة لشخصيته التي ترفض الروتينية في حياته.

واهتماما من «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه مواليد برج القوس، نرصد حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

احرص على الاهتمام بصحتك بشكل جيد، ولا تلتفت للأشياء التي قد تؤثر على صحتك النفسية والجسدية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

لا تعطي الفرصة للأشخاص الفضوليين الموجودين حولك بالتدخل في خصوصياتك، ويجب أن تبتعد عن هؤلاء الأشخاص.

برج القوس في الحب

عندما يقع برج القوس في الحب، يصل حبه وغرامه لشريك حياته ليكون أقرب إلى المثالية، إذ أنه يحرص على أن يفيض بعطفه وحنانه على حبيبه، كما يتميز بوفاءه الشديد له، ويحرص على أن يدوم حبه لشريك حياته مدى الحياة.