10 معلومات عن الطبيب المصري دانيال نور.. أوبرا سيدني تزينت بصورته

شهدت احتفالات العيد الوطني لأستراليا، تزيين دار أوبرا سيدني، بصورة الطبيب المصري الشاب دانيال نور، بعد اختياره «شخصية العام» على نطاق أستراليا من الشباب لعام 2021، وهو ما يعتبر نموذجًا مشرفًا لشباب وأبناء المصريين في الخارج.

ومع اختيار صورة دانيال نور، لتزين دار أوبرا سيدني في احتفالات العيد الوطني لأستراليا، تستعرض «الوطن» بعض المعلومات عن الطبيب الشاب.

- دانيال نور، طبيب مصري أسترالي، جرى اختياره شخصية العام 2021 في ولاية New south wales الأسترالية.

- تكريم دانيال نور، سببه عمله بشكل مكثف في مستشفى Royal North Shore خلال تفشي كورونا بشكل مخيف في أستراليا.

- رئيس الوزراء الأسترالي، أعلن اختيار دانيال نور، شخصية العام على نطاق جميع أنحاء أستراليا عن فئة الشباب.

مبادرة الطبيب المصري الشاب دانيال نور

- قاد الطبيب المصري فريقا مكونا من 145 متطوعًا كانت مهمتهم الانتشار في الشوارع والأرجاء الأسترالية؛ لتقيد الخدمات الطبية والدعم النفسي للمرشدين خلال جائحة كورونا.

- بلغ عدد المشردين الذين تلقوا الرعاية الطبية من الفريق التطوعي بقيادة دانيال نور أكثر من 300 فرد.

- فكرة الطبيب الشاب دانيال نور، وفريقة التطوعي بمساعدة وتقديم الخدمات الطبية للمشردين جاءت بدون تكليف من أي جهة، وإنما كانت من منظور إنساني.

- أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالجهود الطبية والدعم الإنساني الذي يقدمه «دانيال» للمواطنين والمشردين في أستراليا خلال جائحة كورونا.

طبيب المشردين

- مبادرة الطبيب المصري الشاب دانيال نور، سميت بـ«أطباء في الشارع».

- أطلق على «دانيال» لقب «طبيب المشردين»، نظًرا للجهود الطبية التي قدمها في خدمتهم لحمايتهم من وباء كورونا.

- تكريم دانيال نور، جاء ضمن 4 شخصيات قدموا جهودًا استثنائية للمواطنين خلال جائحة كورونا.

ومن جهتها، هنأت وزارة الهجرة الطبيب المصري، لفوزه بشخصية العام على مستوى أستراليا عن فئة الشباب، عبر صفحة الوزارة الرسمية على «فيس بوك»، كما علقت السفيرة نبيلة مكرم، أن أبناء مصر بالخارج حريصون على العطاء والعمل بما يجعلهم مؤثرين وسط المجتمعات الخارجية.