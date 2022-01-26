الحبس 6 أشهر لـ«محمد سمير» طليق الإعلامية إيمان أبو طالب

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، بحبس العميد محمد سمير طليق الإعلامية إيمان أبو طالب، 6 أشهر، في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بها.

ورفع سمير، في وقت سابق، دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت ألف جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب.

نص الدعوى

وطالبت إيمان أبو طالب في دعواها؛ بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قُدّرت بإجمالي 750 ألف جنيه، وألزمت أبو طالب في دعواها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر الماضي.

زواج محمد سمير وإيمان أبو طالب

يذكر أن محمد سمير عقد قرانه على إيمان أبو طالب في 13 مايو 2017، بإحدى الحدائق في القاهرة، واقتصر الحفل حينها على دعوة المقربين من العروسين فقط، وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.