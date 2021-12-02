سمير صبري عن محمد رمضان: فنان جيد ينقصه الذكاء الفني

كشف الفنان سمير صبري، عن رأية في موهبة محمد رمضان، مؤكدا أن الأخير فنان جيد جدا، لكنه لا يستطيع أن يتعامل مع موهبته أو يوظفها بشكل صحيح، وينقصه ذكاء فني: «في ناس كتير كده، زي شيرين عبدالوهاب تغني بس ما تتكلمش، لأنها بتقول كلام مايتقلش».

هل يوافق سمير صبري على مشاركة محمد رمضان في عمل فني؟

وعن مدى إمكانية مشاركته في عمل مع محمد رمضان، رد «صبري» خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، قائلا: «وإيه يعني، هاتلي فيلم وأمضي العقد مش عايز شيكات، أنا دلوقتي مش عايز أشتغل عندي زهد، مش هنعمل حاجات زي اللي اتعملت، لكن الفن في الدم لو جيبت ورقة حلوة في فيلم هاعملوا ولو برنامج حلو هاعملوا».

وأكد الفنان أن جيله محظوظا، إذ كا ن حوله بستان من النوابغ من الشعراء والمخرجين والمغنيين والفنانين.

يجب تعليم الأجيال المقبلة تاريخ السينما المصرية

وأوضح الفنان سمير صبري، أنه يميل إلى رواية تاريخ السينما في برنامج لتعلم الأجيال المقبلة تاريخ السينما، كما أنه يقدم برنامج في الإذاعة كل يوم ثلاثاء يتحدث فيه عن الشخصيات السينمائية والسينما.

ونوه إلى أنه قدم برنامج «النادي الدولي» لفترة، وكان يحصل في الحلقة على 10 جنيهات، وكان يقدم 4 حلقات في الشهر، موضحا أن العندليب عبدالحليم حافظ وكمال الملاخ وراء نشأة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.