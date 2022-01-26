رحمة أحمد لـ«الوطن»: دور هدية في «الكبير أوي» لا يستطيع تقديمه إلا دنيا سمير غانم

كشفت الفنانة الشابة رحمة أحمد، عن تفاصيل دورها في مسلسل «الكبير أوي»، المنتظر عرضه بموسم رمضان المقبل، تجسد خلاله دور زوجة أحمد مكي بالعمل، لكن بدور جديد، خلاف دور هدية الذي كانت تقدمه دنيا سمير غانم.

وأوضحت رحمة أحمد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها لم تقدم دور هدية أو بديلة لدنيا سمير غانم، في الجزء الجديد من مسلسل «الكبير أوي»، معلقة: «محدش يقدر يسد مكان دنيا.. ولا حد يقدر يقدم هدية زي ما هي قدمتها».

لا تستطيع أي ممثلة القيام بدور هدية

«أي ممثلة لا تستطيع تأدية دور هدية، كما قامت به دنيا سمير غانم».. هكذا ترى رحمة أحمد، مشيرة إلى أن دنيا سمير غانم ممثلة كبيرة ومجتهدة والجميع يحبها، وهي متميزة دائما بأدوارها، قدمت دور هدية بطريقة مميزة للغاية، جعلت الجميع يدرك أن لا بديل لـ هدية سوى دنيا سمير غانم، موضحة أن هذا الرأي يتفق معه مخرج العمل أحمد الجندي.

وتقدم رحمة أحمد دور زوجة الكبير أوي، بالمسلسل، وتقوم أحداث كوميدية بينها وبين أبناء الكبير، حيث يقوم مكي بالبحث عن عروسة لتربي أبناءه، ويختارها هي لتكون زوجته، لكن أولاده لم يتقبلوها بالبداية، ما ينتج عنه أحداث كوميدية طريفة بينهما.

المخرج أحمد الجندي رشحني للدور

أكدت رحمة أن ترشيحها جرى من عدة أشخاص، لكن السبب الرئيسي لترشيحها هو حضور المخرج أحمد الجندي، لإحدى المسرحيات التي شاركت بها بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وكانت مسرحية «ديجافو» لـ أحمد فؤاد.

وعن أهم استعداداتها للدور، خاصة المتعلقة باللهجة الصعيدية، موضحة أنها ذاكرتها بشكل جيد للغاية، من أجل إتقان الدور.