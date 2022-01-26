دبلوماسي: زيارة السيسي لـ أبوظبي تأكيد على وقوف مصر بجانب الإمارات ضد الإرهاب

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية السابق، إن العلاقات بين مصر والإمارات متميزة وتتسم بالخصوصية خلال الفترة الماضية، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن مظاهر هذه الخصوصية اللقاءات بين الرئيس وولي عهد الإمارات، التي تجاوزت 28 لقاءً حتى الآن، وهو ما يعكس تميز وخصوصية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وغيرها من مجالات التعاون.

أهمية الزيارة في هذا التوقيت

وأضاف «عبدالحكم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي للتعبير عن وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبًا إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، والتضامن معها في أعقاب الحوادث الأخيرة التي تعرضت لها الإمارات، وللتأكيد على إدانة مصر القوية للأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشات الحوثي الإرهابية، لاستهداف أمن وسلامة دولة الإمارات الشقيقة.

وتابع مساعد وزير الخارجية السابق أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن أمن الخليج خيار استراتيجي مصري لا يقبل التهاون، وأن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الزيارة تعتبر رسالة لمن يهمه الأمر من الدول الإقليمية وغيرها التي تحاول التدخل في شؤون الدول العربية، بأن مصر لن تسمح بتاتًا بالمساس بأمن دولة الإمارات الشقيقة، وأمن دول الخليج، وهي رسالة واضحة خلال زيارة الرئيس.

مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الإمارات

ولفت إلى أن الاجتماع الرباعي الذي جرى بين الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، ركز بالدرجة الأولى على كيفية مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الإمارات ودول الخليج العربي، خاصة تهديدات الحوثيين التي تعمل وتعيث في الأرض فسادًا بتوجيهات من إيران، والجميع يعلم أن وكلاء إيران في المنطقة نشطوا خلال الفترة الماضية، في الأعمال العدائية تجاه السعودية والإمارات.