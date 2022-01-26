«الجندي» عن أفلام تدعو للشذوذ: «لا فن ولا إبداع.. هتودونا في 60 داهية»

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تناول بعض الأعمال الفنية لدعوات الشذوذ والمثلية الجنسية تحت مسمى حرية الفن والإبداع، وقال «هيودونا في 60 داهية، الشيخ ليس منعزلا عن الحياة والدنيا نحن نعيش في كارثة، بس طول ما فيه من يتصدى للفساد سيؤجل الله العقوبة»، مستشهدًا بقول الله تعالى «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ».

لا يوجد إنسان بلا معصية عدا الأنبياء

وأضاف «الجندي»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أنه لايوجد إنسان بلا معصية عدا الأنبياء، لكن شيوع الفاحشة أشبه بإعلان الحرب على الله حاشا لله، «نحن مفزوعين لأن الموضوع يهدد مجتمعنا وأخلاقنا، لا قضية فن ولا إبداع ولكن قضية مجتمع يخاف من الله، وهذا ليس معناه أننا مجتمع ملائكة أبرار، ولكن الفكرة في المجاهرة بالشيء»، فلا يوجد شخص غير مذنب أو عاص لكن الستر من الله، «يعني يكون فيه فيلم ينشر الزنا والإباحية وتقول فن وإبداع وحرية رأي وفن، مش فاهمين حاجة هتودونا في ستين داهية».

شيوع الفاحشة أشبه بإعلان الحرب على الله

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الله تعالى «وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا»، ومن ثم يجب أن لاننشر الفاحشة، أو الفسق لأن ذلك يُعد إعلان التبجح والجرأة على الله، «لا نفهم من وراء هذه التصرفات المشبوهة التي تقود المجتمعات للهلاك، الفسق يهلك المجتمعات ويدمر الأوطان ولهذا ما يتم تداوله من خلال الفن تحت مسمى الإبداع ما هو إلا نشر للفسق والشذوذ والمنكر والمعصية، هنروح في ستين داهية وما يحدث اليوم نوع من أنواع البجاحة وقلة الأدب».