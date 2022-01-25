خالد الجندي: «أنا أمنجي» لصالح وطني.. ومنحاز لرئيسي وجيش بلدي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «الوطن» يقوم على أكتاف كل «أمنجي» مخلص لوطنه، فالمؤمن الذي لا يكون أمنجي يُعد فوضوي أو إرهابي، بينما المؤمن ليس بإرهابي، وعليه أن يكون «أمنجي»، مقدمًا خالص التهنئة لعناصر الشرطة في عيدهم السنوي، لكل رجل أمن يحافظ على الوطن، ولا يسمع لأحاديث الأعداء، الذي يصدر لنا من الخارج، وذلك خلال تقديمه برنامج « لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «DMC».

على الشعب المصري احترام وتقدير رجال الشرطة

أضاف «الجندي»، أنه يجب على الشعب المصري احترام وتقدير رجال الشرطة، كونهم يضحوا بأنفهسم وأرواحهم من أجل أمان الوطن، فرجال الشرطة لديهم أسر، ويريدون أن يعودوا إليهم سالمين، «الخزي والعار على من قفزوا من سفينة الوطن عندما اشتد موج الفتن»، مؤكدًا أن سبه من قنوات معادية للوطن الإسلامي، خير دليل على وصول كلماته لهم، «أعلن بكل صراحة عن أنني منحاز لوطني ورئيسي وجيش بلدي».

أنا أمنجى لهذا الوطن.. أنا أمنجى لصالح قومى ووطنى

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن السعادة من أن أحاديثه توجع أعداء الوطن، ويشتت ما يريدون فعله في تغيير وعي المواطنين المصريين، «تحية لكل أمنجي لا يسمع أبواق الفساد والضلال من الخارج، تحية لكل أمنجي يعلنها مدوية صريحة بفخر واعتزاز، (أنا أمنجى لهذا الوطن، أنا أمنجى لصالح قومى ووطني)»، موضحًا أن المؤمن لا بد أن يكون أمنجي، وسأستمر الاحتفال بـ«الأمنجية» في مصر الموقرين المحترمين من الأحياء والشهداء، والذين نفتخر أن نكون جميعا منهم.