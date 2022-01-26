حكم تأخير الصلاة بسبب البرد الشديد وبدائل الوضوء.. «صلوا في بيوتكم»

تزامنا مع مرور مصر بموجة من الطقس السيئ، يتساءل البعض عن حكم تأخير الصلاة بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وعدم قدرتهم على الوضوء بسبب برودة المياه، وما إذا كان يجوز لهم تأخير الصلاة حتى الرجوع إلى البيت والوضوء بالماء الساخن، وكذلك حكم الوضوء بالماء الساخن. وفي هذه السطور تجيب «الوطن» عن كل هذه التساؤلات.

حكم تأخير الصلاة بسبب الطقس السيئ

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الشخص الذي لا يستطيع أن يتوضأ بسبب سوء الطقس وبرودة المياه عليه أن يأخذ برأي بعض الفقهاء، حيث أجاز بعضهم بأن يجمع الشخص بين الصلاتين في الطقس شديد البرودة، وأثناء المطر الشديد، كما أن بعض الفقهاء قالوا بجواز أن ينادي الإمام في الأذان ويقول في الطقس السيئ والمطر «صلوا في بيوتكم».

بدائل الوضوء في الطقس السيئ

وأضاف عضو هيئة كبار علماء الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإسلام دين رحمة ويسر، إذ وضع حلولا للأشخاص أثناء برودة الجو، ومنها ما أجازه جمهور الحنفية وبعض العلماء بأن يجمع الشخص بين صلاتين بسبب البرد الشديد أو المطر الشديد، وذلك بأن يؤخر الصلاة في آخر وقتها، أو الأخذ برأي المالكية وهو الصلاتين المشتركتين في الوقت، إذ إن الظهر والعصر مشتركان في الوقت ويتم تأخيرهما إلى ما قبل المغرب بقليل ثم يصلي أربع ركعات ظهر وركعة عصر ثم يصلي المغرب، كما أن الشخص الذي يسبب له الوضوء مرضا يجوز له أن يتيمم، وذلك إما بتجربة منه او باستشارة طبيب مسلم.

حكم الوضوء بالماء الساخن

وأوضح «الفقي»، أنه يجوز للمسلم أن يستخدم الماء الساخن في الوضوء لأن الإسلام دين يسر، مستشهدا بقول الله تعالى «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»، وقال أيضا «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ»، إذ لم يجعل الله العبادات ليعذب عباده، فالرُخص موجودة في كل عبادة من العبادات ويستحب للمسلم استخدام رخص الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.