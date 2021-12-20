أدعية المطر والبرد الشديد والرياح كما وردت عن النبي

يبحث الكثيرون اليوم في مصر عن دعاء المطر بعد حالة الطقس الممطرة التي تشهدها البلاد، ما أدى إلى اتخاذ قرارات عاجلة بتعطيل الدراسة في عدد من المحافظات، وشهدت محركات البحث عمليات مكثفة في البحث عن أدعية المطر وكذلك أدعية البرد الشديد، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير.

دعاء المطر

ولايرتبط فقط دعاء المطر بهذه الأيام فقط، ولكن يتم الاستعانة بأدعية المطر خلال فصل الشتاء، حيث يشهد أمطار غزيرة طوال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، وحول دعاء سقوط المطر، الوارد عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم-، روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال «اللهم صيباً نافعاً».

دعاء المطر الشديد عند الصحابة

ومن أدعية المطر، والتي كان يرددها الصحابة: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ بك من شرها، وشر مافيها، وشر ما أرسلت به»

وطالب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، الناس بكثرة الدعاء والاستعانة بدعاء المطر وقت هطولها، والإكثار في الأدعية لأن وقت سقوط المطر هو وقت مبارك فيه الدعاء.

دعاء البرد الشديد

ويصاحب المطر في الشتاء برد شديد قارص، وهو ما يجعل الناس يبحثون عن دعاء البرد الشديد، وقد شهدت محركات البحث عمليات مكثفة في البحث عن أدعية البرد الشديد التي وردت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».

ويمكن الاستعانة بترديد دعاء البرد الشديد: «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

دعاء الرياح

وقد يصاحب البرد الشديد رياح سريعة، تتسبب في الكثير من المشكلات البصرية والتنفسية، وهو ما يجعل الناس تبحث عن دعاء الرياح، وهناك الكثير من أدعية الرياح ، ولكن حول دعاء الرياح الوارد عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم-: فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، عن هبوب الرياح دعاء:«اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به».

أما عن دعاء الرعد، فقد جاء عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك».