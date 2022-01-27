حظك اليوم برج الدلو الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الأبراج وحظك اليوم، أكثر الكلمات الرائجة عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ يقبل قطاع كبيرمن المهتمين بعلوم الفلك بصفة يومية، على مطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، لمعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلا عن الحالة العاطفية، في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، لمواليد برج الدلو، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الدلو

ينتمي برج الدلو إلى مجموعة الأبراج الهوائية التي تتصف بالنشاط والحيوية، واللباقة والقدرة على الكلام، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الدلو: القمر يقع في منزلك الثاني عشر، و يطالبك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الدلو: المريخ يقع في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية في عيون الجنس الآخر.

مشاهير برج الدلو

ومن أشهر مواليد برج الدلو، الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، الفنانة والمغنية الراحلة ليلى مراد والفنان اللبناني مروان خوري، اللاعب العالمي جيرارد بيكيه، وزوجته المغنية شاكيرا، اللاعب المصري رمضان صبحي، والفنان والشاعر صلاح عبدالله.