بالأسماء.. تفحم جثتين وإصابة 6 في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية 

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، في تصادم 3 سيارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم السيارة رقم «8974 أ ط ص» مع السيارة رقم «أ ن 1385» والسيارة «و ق ج 528».

وقالت المصادر الأمنية، إن الحادث وقع أمام مخازن إحدى الشركات قرب مدينة العاشر من رمضان على الحدود مع محافظة الإسماعيلية، واشتعلت النيران في إحدى السيارات بالكامل بسبب قوة التصادم.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نُقل 5 منهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن أحد المصابين رفض نقله إلى المستشفى، رغم إصابته بكدمات وسحجات مختلفة في جميع أنحاء الجسم.

أسماء المتوفين والمصابين

وأسفر الحادث عن وفاة كل من جرجس أمجد عزوز، 19 سنة، مقيم بعزبة النخل بمحافظة القاهرة، وشقيقته «ميرهان»، 21 سنة، مقيمة بنفس العنوان، وتم التحفظ عليهما لحين فحص الجثامين.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من حنان رزقة يوسف، 39 سنة، مقيمة بالقاهرة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية، وبتول كرم فرعون، 9 سنوات، مصابة بحروق مختلفة، وأمجد جبر عزيز، 55 سنة، مصاب بجروح وكدمات في الجسم، ومريم رزق سلامة، 45 سنة، مصاب بجروح وحروق مختلفة، وبسنت أمجد جبر، 13 سنة مصابة بحروق مختلفة، وحسام أحمد ندا، 45 سنة، مقيم بالتجمع الخامس.