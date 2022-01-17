طقس سيئ يضرب الإسماعيلية.. أمطار وانخفاض حرارة ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كل أرجاء المحافظة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت بعض المحافظات.

واستمرت الأمطار علي الإسماعيلية لمدة زادت عن 3 ساعات على محافظة الإسماعيلية أمس الأحد، ما تسبب في تراكم المياه في بعض الشوراع.

وشهدت قناة السويس انتظام حركة الملاحة وعبور السفن في المجري الملاحي للقناة، دون أي تأثر بحالة الطقس وسوء الأحوال الجوية.

أمطار كثيفة علي المراكز

وشهدت مراكز أبوصوير والقصاصين والتل الكبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أمطار متوسطة، استمرت أكثر من ساعتين خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بضرورة التواصل مع كل رؤساء المراكز والمدن لمتابعة حالة الطقس ورفع حالة الطوارئ بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.

طوارئ بالطرق والمستشفيات

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ على كل الطرق السريعة والصحراوية، وانتشار الخدمات المرورية، للتنبيه على المواطنين بالحد من السير بسرعات عالية.

كما وجه مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بانتشار سيارات الإسعاف على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، و«الإسماعيلية - بورسعيد» و«الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، تحسباً لأي حوادث.

وأصدر محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة بياناً رسمياً، أمس الأحد، حذر فيه المواطنين من تعرض المحافظة لسقوط امطار علي كافة أرجاء المدينة.

وناشد بشارة المواطنين وقائدي المركابات بتوخي الحذر، وتجنب السرعات العالية أثناء القيادة، كما طالب المواطنن عدم التواجد قرب أعمدة الإنارة الكهربائية.