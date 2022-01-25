ضبط مسجل بحوزته 15 كيلو حشيش بـ1.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام وبالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط شخص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، تخصص نشاطه في الاتجار بالحشيش وترويجه على عملائه بمركز شرطة أبوصوير.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته المتهم أيد ما جاء بالتحريات، فيما بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 1٫500٫000 مليون جنيه تقريباً.

ضبط 2000 قرص مخدر بحوزة شخصين بالقاهرة

وتمكنت قوة معينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية وربة منزل، حـال استقلالهما سيارة - ملـك الأول- بدائرة قسم شرطة البـساتين، وبحوزتهما 2000 قرص من عقار التامول المخدر، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما، واتخذت الإجراءات القانونية.