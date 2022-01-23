طوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لاستقبال 13 مصابا في حادث طريق الزقازيق

وجه الدكتور قطب السيد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، منذ قليل، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، لاستقبال المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم استدعاء كل استشاريي الجراحة والعظام والمخ والأعصاب والأطفال إلى قسم الطوارئ في المستشفى، لمتابعة حالة المصابين.

وصول 13 مصابا إلى المستشفيات

ووصل 11 مصابا، بينهم طفل في عمر 9 سنوات، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما نُقل شخصان آخران إلى مستشفى التل الكبير المركزي لقربه من مكان الحادث.

وقالت المصادر الطبية، إن الإصابات تتنوع ما بين كسر بالعمود الفقري ونزيف داخلي، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات.

وأضافت المصادر الطبية، أن 3 حالات بين المصابين في حالة خطرة، ويجرى إعدادهم لدخول غرف العمليات لإجراء الجراحات اللازمة لهم خلال الساعات المقبلة.

نقل الجثث إلى مستشفى التل الكبير

وقالت المصادر الطبية، إنه تم نقل جثامين المتوفيين، وهما حسن مصطفى نبيل، 45 عاماً، مقيم بقرية أبو حماد التابعة لمحافظة الشرقية، ومحمد إسلام عبد الله، 9 سنوات، مقيم بنفس العنوان إلى ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية بمركز شرطة التل الكبير، برئاسة المقدم محمد فؤاد إلى مكان البلاغ، لفحصه فيما دفعت إدارة المرور بطاقم مروري لاعادة تسيير الحركة المرورية علي الطريق مرة أخرى.