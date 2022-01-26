رئيس البرلمان العربي: ندعم مصر في ملف سد النهضة ووقف أي استهداف لأمنها المائي

قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الأمن المائي مهم جدًا للدول العربية، وتوجد أطراف خارجية تدعم التحرك الإثيوبي في استهداف مصر والسودان فيما يتعلق بملف السد، ومن حق الدول العربية أن تحافظ على حقها في الحياة، داعيًا الدول العربية للاهتمام بهذا الجانب، معلنًا دعمه للتوجه المصري في ملف سد النهضة، ووقف أي تعد أو استهداف للأمن المائي المصري، مشددًا على أن حماية الأمن المائي للمنطقة العربية ضرورة حتمية.

احترموا الحكمة المصرية ولا تعرضوا الأمن الإفريقي للخطر

وأضاف «العسومي»، خلال حواره في «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على «TeN»، أن مصر دولة رشيدة وعاقلة، معقبًا للإثيوبيين: «احترموا الحكمة المصرية ولا تعرضوا الأمن الإفريقي للخطر، ابتعدوا عن تشجيع الأطراف الإثيوبية التي تحصل على دعم خارجي من خارج إفريقيا، مصالحكم مع الدول العربية أكثر من مصالحكم مع أي طرف آخر، التنمية يجب أن تبتعد عن الحروب، والتوافق والحل السلمي هو الأساس، ومصر صادقة في دعمها للدول الإفريقية».

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن البرلمان أطلق مبادرة في يوليو الماضي لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، مشددًا على أن مقومات الإرهاب يجب أن تحارب، وأن يكون هناك محاربة للفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب، مؤكدًا ضرورة أن نحصن أنفسنا من الإرهاب فالوقاية من الإرهاب أهم من مواجهته، ولا بد أن يكون هناك آلية دولية لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا أن الدول العربية أكثر الدول التي عانت من الإرهاب ومحاربة الإرهاب تحتاج إرادة أممية ودولية وإقليمية.

محاربة الإرهاب ليست مسؤولية الدول العربية فقط

وأشار الدكتور عادل العسومي إلى أنه يجب أن تكون بشكل صحيح بعيدًا عن استهداف الدول، وتشجيع الدول العربية التي تحارب الإرهاب وتقديم الدعم اللوجيستي والفني لها، فجميع الدول تعاني من الإرهاب ومحاربة الإرهاب ليست مسؤولية الدول العربية فقط، مشددًا على ضرورة أن يتم مراجعة تقييم الإرهابيين تقييما صحيحا بعيدًا عن استهداف الدول العربية، والتنسيق مع الدول التي تحارب الإرهاب.