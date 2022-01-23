رئيس البرلمان العربي يشيد بـ«حياة كريمة»: إرادة حقيقية للتغيير

قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إنه معجب جدا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «هذه المبادرة جزء من حقوق الإنسان، لأن هذا الملف لا يتوقف عند حدود الحريات السياسية، لكن هناك الحق في الحياة والمعيشة الكريمة».

وأضاف العسومي، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة اكسترا نيوز، أنّ هذه المبادرة ليست بالأمر الهين، هناك إرادة حقيقية مصرية يجب أن تدعم، لأن التغيير في دولة بحجم مصر، ليس بالأمر الهين، فهو في حاجة إلى جهود وتكاتف وقرار، الإرادة المصرية يجب أن تدعم، ومن يريد أن يرى مصر بالشكل الصحيح، يجب أن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي».

إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات

وتابع رئيس البرلمان العربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق العديد من المبادرات، مثل القضاء على العشوائيات، إذ يحرص على أن يعيش المصري في مكان نظيف وآمن وصحي، وهو أهم أولويات حقوق الإنسان، بأن يكون بعيدا عن الأمراض والمخاطر التي تهدد حياته».

حقوق الإنسان

ولفت إلى أن المرصد العربي لحقوق الإنسان راجع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر، مؤكدًا أنها متقدمة، وتتماشى مع المعايير الدولية، وتؤكد أن هناك إرادة حقيقية في مصر لمعالجة ملف حقوق الإنسان بشكل صحيح ويرتبط مع العادات والتقاليد والدين، وهي مشروع طموح ومتقدم: «مصر تعيش بمفهوم جديد في مجال حقوق الإنسان، وكل المجالات الأخرى، وهذه الاستراتيجية تشكر عليها الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرصد العربي لحقوق الإنسان يدعمها بشكل كامل».