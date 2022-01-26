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محمود مسلم

البرلمان العربي: زيارة السيسي للإمارات تؤكد حرص مصر على تعزيز التلاحم العربي

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أ ش أ
07:26 م | الأربعاء 26 يناير 2022
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأتي في إطار تأكيد الدعم العربي لدولة الإمارات، وحرص مصر على تعزيز التلاحم العربي، في مواجهة الإرهاب الحوثي.

العسومي يثمن حرص السيسي على تعزيز التضامن العربي مع الإمارات

وثمن العسومي، في بيان اليوم الأربعاء، حرص الرئيس السيسي، على تعزيز التضامن العربي مع دولة الإمارات، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي للإمارات وتضامنه الكامل معها، وفي كل الإجراءات التي ستتخذها في إطار حقها للرد على الاعتداء الحوثي الغادر على أراضيها، الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، إدانته الكاملة لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواطنيها، مشددا على أن أمن الإمارات واستقرارها، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

البرلمان العربي يدعو لموقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية

ودعا العسومي، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف صارم ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتصنيفها كجماعة إرهابية تضر بالأمن والسلم الدوليين، مشددا على ضرورة أن يضطلع بدوره ومسؤولياته في هذا الصدد.

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