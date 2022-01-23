رئيس البرلمان العربي: مصر دخلت مرحلة الدولة الجديدة من أوسع الأبواب

قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي مهم في دعم وزرع الثقة بالبرلمان العربي: «أرى مصر الجديدة من خلال رؤية واضحة واستراتيجيات واضحة والعمل، وهناك إرادة مصرية في محاربة الفساد، مصر دخلت مرحلة الدولة الجديدة من أوسع الأبواب».

وأضاف «العسومي» في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة إكسترا نيوز: «نتعاون مع الكثير من الأجهزة المصرية على رأسها البرلمان ومجلس الشيوخ، والبرلمان قدم لنا دعما فنيا متعددا، ونشكرهم بشكل كبير على هذا الدعم، ومصر سباقة في دعم أي مؤسسة عربية أو أي عمل عربي مشترك، وهو ما سهل مهمتنا، وبخاصة أن وجودنا في مصر يحتاج إلى هذا التنسيق».

سر الحرص على التواجد في مصر

وتابع رئيس البرلمان العربي، أن حرصه على التواجد في مصر واختيار مقر البرلمان العربي على ضفاف النيل له مغزى، وهو أنّ مصر داعمة للدول العربية: «أعشق مصر، ووجود البرلمان العربي في مصر وجود مهم ويدفعنا ونؤمن بأن مصر ركن أساسي من أركان الأمة العربية، حيث حمت الدول العربية من الأطماع الخارجية، ووجود البرلمان العربية فيه قوة له».

مصر تعيش فترة إعمار حقيقية على جميع الأصعدة

وأردف عادل العسومي، أن مصر تعيش فترة إعمار حقيقية على جميع الأصعدة مثل القضاء على العشوائيات وبناء الجسور وبناء المدن من خلال رؤية صحيحة ومواصفات عالمية: «أنا معجب بما تقوم به مصر في ظل أزمة كورونا، ورغم وجود انكماش في كل دول العالم، إلا أن مصر قوية اقتصاديا ومشروعاتها متقدمة ونوعية».