«العسومي»: نحتاج لقوة عربية مشتركة.. ولا يجب الصمت على إرهاب الحوثيين

قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الوطن العربي بحاجة لقوة عربية مشتركة، فكثير من الدول العربية لديها جيوش قوية، ولدينا إمكانات مادية وكوادر بشرية، ولدينا زعامات عربية قادرة على القيام بهذا الدور، والجيش المصري يحظى بتصنيف عالمي، ونحتاج فقط لثقة في النفس، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك رؤية عربية للتصدي للمخاطر والأزمات التي تتعرض لها الدول العربية.

القوى الخارجية تريد تحطيم الدول العربية

وأضاف «العسومي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه نشأت الديهي، على «TeN»، أن الحوثيين من الممكن أن يفجروا أي دولة، وعلى الدول العربية أن تعي أنها تواجه هدفا ومصيرا واحدا، والقوى الخارجية تريد تحطيم الدول العربية وجعلها غير قادرة على العيش بأبسط وسائل الحياة، وهناك مخطط كبير، ويجب أن تكون هناك رؤية عربية للتصدي لهذا الخطر، ولا يجب السكوت على هذا الخطر، مدينًا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والإمارات، معتبرًا أنه تهديد للأمن القومي العربي للخطر.

يجب ردع الحوثيين وتصنيفهم كمنظمة إرهابية

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أنه لابد من ردع الحوثيين، وعلى المجتمع الدولي التحرك في هذا الجانب وتصنيفهم كمنظمة إرهابية، كما أن الإرهاب الحوثي تمدد ولا يجب الصمت عليه، مؤكدًا أن الدعم الإيراني للحوثيين للهجوم على الإمارات والسعودية واضح، مؤكدًا أن التدخلات في المنطقة من القوى الإقليمية مرفوضة، وليست في صالح أي دولة عربية، وعلى العرب أن يعوا أن المرحلة صعبة جدًا ودقيقة، وأن التكاتف العربي طوق النجاة، فالتصدي لمحاولات هدم الدول العربية ضرورة، ولا بد أن تكون هناك مبادرات عربية لحل الكثير من القضايا.