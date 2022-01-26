رئيس البرلمان العربي: ليبيا لديها كل مقومات النجاح.. والمرتزقة وراء أزماتها

قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، إن التدخلات الخارجية ووجود مرتزقة تحرك الأطراف سبب الأزمة الليبية، ولا بد من خروج المرتزقة من ليبيا لحل أزمتها، موضحًا أن الأزمة الليبية تحتاج لإرادة ليبية صادقة، كما أن التدخلات الخارجية دائمًا تكون لصالح الدول المتدخلة وليس لصالح ليبيا، داعيًا الليبيين للتكاتف لتكوين دولة حديثة ولا يراهنوا على التدخلات الخارجية بل يراهنوا على ثقتهم في قدرتهم على التوصل لحل نهائي للأزمة، وأن يكون هناك وقت زمني للحل.

ليبيا لديها جميع مقومات النجاح

وأضاف «العسومي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن دولة ليبيا لديها جميع مقومات النجاح، وعلى الجميع أن يجتمعوا ويقدموا تنازلات للوصول لحل مرضي للجميع، وأن الوضع في السودان غير مريح ولا يخدم الشعب السوداني، داعيًا السودانيين للتكاتف والبناء من خلال توافقات واضحة، موضحا: «الوضع صعب جدًا ودقيق وخطر، ولا بد من مبادرات لتوحيد الصف العربي».

لدينا كوادر عربية وجيوش كبيرة وكثير من مقومات النجاح

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أننا لدينا كوادر عربية وجيوش كبيرة وكثير من مقومات النجاح، ويجب أن يكون لدينا منظومة عربية متكاملة للنهوض بالأمة العربية، ولكن نريد فقط إرادة، مؤكدًا أن ما تعرضت له الدول العربية مؤخرًا هو درس واضح يؤكد أن هناك من يريد تدمير الدول العربية وتقطيعها ويجب أن نتصدى لذلك ويكون لدينا القدرة والرغبة والآلية لوقف هذا التدمير.