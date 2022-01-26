إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى تحسبا للطقس السيئ الذي تتعرض له مصر، موضحا أنه جرى إرسال تحذيرات إلى كل الموانئ البحرية التابعة للهيئة على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس لاتخاذ قرار الإغلاق حال ارتفاع الأمواج وازدياد نشاط الرياح.

وأضاف في تصريحاته، أن جميع الموانئ التابعة للهيئة تعمل طوال اليوم، ولن يتم غلق أي ميناء سوى ميناء شرم الشيخ الدولي الساعة السادسة مساء.

ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة أصدرت قرارا بإغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء لسوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن سبب الإغلاق يرجع إلى شدة الرياح التي بلغت سرعتها من 30 إلى 35 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي 1002، وحالة البحر المضطربة جدا حيث ارتفعت الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأشار رئيس الهيئة، إلى إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة مازالت تتعرض للطقس السيئ، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر في سانت كاترين، كما سقطت ثلوج عصر اليوم وتم رفع درجة الاستعداد بكل المدن لمواجهة موجة الطقس السيئ.