الأرصاد: درجات الحرارة في سانت كاترين وصلت إلى 3 تحت الصفر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه جرى تسجيل درجة حرارة عظمى اليوم الأربعاء 11 درجة، لكن نشاط الرياح جعل الأشخاص يشعرون ببرودة أكثر، مبينة أن اليوم، ذورة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، مؤكدة تحسن درجات الحرارة الأيام المقبلة.

تساقط الأمطار بشكل متفاوت الشدة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن اليوم تساقطت الأمطار بشكل متفاوت الشدة على الإسكندرية والدقهلية والغربية، وتواجدت أمطار رعدية وتساقط حبات البرد.

درجات الحرارة تصل إلى 3 تحت الصفر في سانت كاترين

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على مرتفعات سانت كاترين، وصلت إلى درجة ثلاثة تحت الصفر نتيجة التبرد الشديد في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن هذا البرد وارد أن يتكرر مرة أخرى، لأن فصل الشتاء مازال في أوله.

وكشفت عن أن العظمى على القاهرة غدا الخميس، ستكون 15، وترتفع لتصل إلى 16 درجة الجمعة، لكن الطقس شديد البرودة في المساء، موضحة أن درجات الحرارة في المساء، ستصل إلى 6 و 5 درجات، وتصل إلى 3 درجات حرارة في المساء في الصعيد، لكن الأشخاص سيشعرون بدرجات أقل.