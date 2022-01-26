غلق جبل موسى وتساقط ثلوج على سانت كاترين.. «درجة الحرارة 4 تحت الصفر»

انخفضت درجة الحرارة في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، عصر اليوم، وسجلت الحرارة 4 درجات تحت الصفر، وتساقطت ثلوج خفيفة على كل أنحاء المدينة، وسادت حالة من الهدوء التام في الشوارع بسبب الطقس السيئ.

تساقط الثلوج

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص، اليوم الأربعاء، لـ«الوطن»، إن الثلوج تساقطت عصر اليوم عقب انخفاض الحرارة بشكل كبير، إذ وصلت إلى أقل من الصفر بنحو 4 درجات مئوية، موضحا أن المدينة رفعت درجة الاستعداد القصوى عقب تساقط الثلوج علي المدينة بكميات قليلة.

وقال، إنه جري الاتفاق مع قطاع المحميات وإغلاق جبل موسي اليوم أمام السياح تحسبا لهبوب عواصف ثلجية قد تؤدي إلى انعدام الرؤية تماما فوق الجبال، ما يعرض حياة السياح إلى الخطر.

10 درجات تحت الصفر

وأضاف «العناني»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أجرى اتصالا للتأكد من توافر السلع التموينية بالمدينة، وكذلك أسطوانات البوتاجاز والوقود داخل المحطات، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تصل الحرارة بالليل إلى أقل من 10 درجات تحت الصفر.