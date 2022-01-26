مفوض الأمن الإفريقي يبحث مع سفراء فرنسا والنرويج والجزائر ملفات القارة

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم، محادثات ثنائية مع سفراء دول فرنسا والنرويج والجزائر.

وقال مفوض الأمن الإفريقي بانكول، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه بحث مع سفير فرنسا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ريميه ماركوز، موضوعات الأوضاع في مناطق التوتر، والتنمية في دول الساحل، والقمة «الإفريقية - الأوروبية» المرتقبة، والشراكة القائمة على المصالح المتبادلة.

ملفات الهجرة وإعادة التوطين

في سياق متصل، بحث «بانكول» مع سفير النرويج ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي بارد هوبلاند، توطيد العلاقات المشتركة والدعم الفني في ملفات الهجرة وإعادة التوطين.

القمة الإفريقية المنتظرة الشهر المقبل

واستقبل مفوض الأمن الإفريقي، سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي الحمدي صلاح، وبحث الجانبان ترتيبات القمة الإفريقية الشهر المقبل، ومبادرات وتحركات الجزائر الحثيثة لحلحلة الأزمة في مالي.