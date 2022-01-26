رئيس التحرير

محمود مسلم

مفوض الأمن الإفريقي يبحث مع سفراء فرنسا والنرويج والجزائر ملفات القارة

كتب:

أ ش أ
11:13 م | الأربعاء 26 يناير 2022
مفوض الاتحاد الإفريقي بانكول أديوي

مفوض الاتحاد الإفريقي بانكول أديوي

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم، محادثات ثنائية مع سفراء دول فرنسا والنرويج والجزائر.

وقال مفوض الأمن الإفريقي بانكول، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه بحث مع سفير فرنسا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ريميه ماركوز، موضوعات الأوضاع في مناطق التوتر، والتنمية في دول الساحل، والقمة «الإفريقية - الأوروبية» المرتقبة، والشراكة القائمة على المصالح المتبادلة.

ملفات الهجرة وإعادة التوطين

في سياق متصل، بحث «بانكول» مع سفير النرويج ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي بارد هوبلاند، توطيد العلاقات المشتركة والدعم الفني في ملفات الهجرة وإعادة التوطين.

القمة الإفريقية المنتظرة الشهر المقبل

واستقبل مفوض الأمن الإفريقي، سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي الحمدي صلاح، وبحث الجانبان ترتيبات القمة الإفريقية الشهر المقبل، ومبادرات وتحركات الجزائر الحثيثة لحلحلة الأزمة في مالي.

اقرأ المزيد:

انتخاب مصر رئيسا للجنة الزراعة والمياه ‏والبيئة بـ«الاتحاد الإفريقي»

خلال قمة الـ20.. مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو لتوفير لقاحات كورونا

عكاشة: مصر المرشحة الأولى لتكون حلقة الوصل بين الاتحاد الإفريقي وأوروبا

رشا أبو شقرة: خبرتي ساعدتني على حسم منصب الاتحاد البرلماني الإفريقي

مفوض الاتحاد الإفريقي: واثق في قدرة الإثيوبيين التغلب على التحديات

مصدر: مصر لن تدفع بمرشح لمنصب "مفوض الأمن" في الاتحاد الإفريقي