رشا أبو شقرة: خبرتي ساعدتني على حسم منصب الاتحاد البرلماني الإفريقي

علقت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على فوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، موضحة أن لجنة المرأة الإفريقية من أهم اللجان الموجودة باتحاد البرلمانات الإفريقية، مؤكدة أنها لجنة رئيسية تضم كافة البرلمانيات على مستوى جميع الدول الإفريقية أعضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي.

منافسة انتخابية مع مرشحة هامة من دولة مالي

وقالت «رشا»، خلال مداخلة هاتفية من دولة جيبوتي، مساء الأربعاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إنها اختارت الترشح على منصب نائب رئيس لجنة المرأة الأفريقية، وخاضت منافسة انتخابية مع مرشحة هامة من دولة مالي.

وتابعت عضو مجلس النواب: «لكن الحمد لله قدرت أحصد 80% من الأصوات»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأمر لم يكن سهلا كما يظن البعض.

البرامج التأهيلية التي تتيحها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

وأشارت إلى أنه بحكم تخصصها دكتورة بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، وأمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، تمتلك خبرة بالشعوب الإفريقية وثقافتها وعادتها، كاشفة أن هذا ما ساعدها بشكل كبير للغاية في الفوز بهذا المنصب.

وتابعت أن التدريبات التي تلقتها أيضًا ضمن البرامج التأهلية التي تتيحها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وتعلمها كيفية عمل دعايا انتخابية لها، وأيضا القدرة على ترويج أرائها السياسية، كل ذلك كان له دور كبير في حسمها للفوز بهذا المنصب.

أوضحت أنها لا تستطيع أن تنكر أيضًا الدور الذي قام به الوفد المرافق لها من أعضاء مجلس النواب، الذين ساعدوها بشكل كبير على جميع المستويات، مشيرة إلى أنه كان مرافق لها عدد من النواب من أحزاب مختلفة.