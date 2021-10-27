عكاشة: مصر المرشحة الأولى لتكون حلقة الوصل بين الاتحاد الإفريقي وأوروبا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس رومانيا لمصر تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر التحركات الأخيرة التي ذهبت إليها مصر نحو شراكات نوعية جيدة مع الدول، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الرومانية تمتد لأكثر من 115 عامًا.

«عكاشة»: لمصر شراكات مهمة وحيوية مع مختلف دول العالم

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن شراكات مصر مع مختلف دول العالم مهمة وحيوية، وكان أبرزها العلاقة التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع تجمع الفيشجراد، حيث تلقى الرئيس السيسي دعوة من قبلهم من أجل حضور القمة الأخيرة التي حدثت منذ أسابيع قليلة مضت.

«عكاشة»: نتعاون مع الاتحاد الأوروبي في كثير من الشراكات والمسارات

وأكد «عكاشة» أن تلك المجموعة تعتبر تكتلا قويا ينظر إليه الاتحاد الأوروبي باهتمام شديد، ودعوة تلك الدول لحضور مصر ضمن قمتها يعكس الروابط الممتدة بين الجانبين وأطر التعاون، «إحنا بنتعاون معاهم في كثير من الشراكات والمسارات، وحضورنا أهمية استنثائية وتأكيد على السياسة المصرية الخارجية الحكيمة».

وأوضح أن مصر اكتسبت مساحة من الثقة والمصداقية بشكل كبير من مختلف دول العالم، حيث إن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على الثوابت المصرية، «هناك تقدم إيجابي وكبير لتبني رؤية مصر بمختلف الاتجاهات والأصعدة والقضايا».

وأشار إلى أن قطار المستقبل المصري قد انطلق وحاليا تسعى عددًا من دول العالم للتشارك معه، حيث إن حديث رئيس رومانيا كان واضحا بعدما عرض الكثير من المجالات للمشاركة بها بين بلاده ومصر، ما يؤكد على أهمية الاستثمار المشترك والأجنبي المباشر مع مصر، «مصر بقت المرشح الأول لتكون حلقة الوصل بين الاتحاد الإفريقي وأوروبا، ورئيس رومانيا أكد أن دول الاتحاد الأوروبي وبلاده بينظروا لمصر بتقدير، وانبهار عظيم للتجربة مصر التي تعمل عليها منذ سنوات».