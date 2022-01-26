حازم إمام يهنئ المصريين: مبروك منتخب مصر وربنا يكملها بالصعود

وجه الكابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة إلى منتخب مصر الوطني، بعد التأهل إلى دور الثمانية، قائلا «ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، وربنا يكملها بالصعود إن شاء الله»، مشيرا إلى أن لاعبي منتخب مصر، قدموا مباراة بعقلية البطل، وأداء جيدا وأحييهم على ذلك.

الروح الحماسية والأجواء الإحتفالية

وأعرب حازم إمام، في بيان فبل قليل، عن سعادته بالروح الحماسية والأجواء الاحتفالية، التي شهدها من جماهير منتخب مصر بالمدرجات خلال المباراة.

فوز منتخب مصر اليوم

فاز منتخب منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 5/ 4 فى المباراة التى جمعتهما مساء، اليوم، على ملعب جابوما بالكاميرون، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب فى دور الثمانية.