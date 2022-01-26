فنانون يهنئون منتخب مصر بالتأهل لدور الـ8: «عايزين التامنة يا رجالة»

حرص عدد كبير من الفنانين، على تهنئة المنتخب المصري، بالفوز على كوت ديفوار، والتأهل إلى دور الـ8 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد مباراة شديدة الصعوبة.

وقال الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، «مصر عادت شمسك الذهبية، مبروك التأهل لربع النهائي، الهيبة المصرية عادت بفضل الرجالة كلهم بدون استثناء بمن حضر، ألف سلامة للشناوي، وشكرًا يا أبو جبل يا وحش».

مصر عادت شمسك الذهب.

مبروك التأهل لربع النهائي.

الهيبة المصرية عادت بفضل الرجالة كلهم بدون استثناء.

بمن حضر.

ألف سلامة للشناوي. وشكرا يا ابو جبل يا وحش. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) January 26, 2022

وأثنى مصطفى جاد، على جهود المنتخب، قائلًا: «مبروك لمصر، رجالة ووحوش، الني عالمي عامل ماتش عمره، عبد المنعم مدافع من طراز خاص جدًا وعاجبني جدًا جدًا، عمر كمال وفتوح قفلوها ضبة ومفتاح، عاش الشناوي وحجازي وحمدي والسولية ومرموش ومصطفى وزيزو وتريزيجيه وشريف.. أبو جبل وصلاح اللي خلصوها».

مبرووووووووووك لمصر .. رجالة و وحوش

النني عالمي عمل ماتش عمره .. عبد المنعم مدافع من طراز خاص جداً و عاجبني جداً جداً .. عمر كمال و فتوح قفلوها ضبه و مفتاح .. عاش الشناوي حجازي حمدي السولية مرموش مصطفى زيزو تريزيجيه شريف .. أبو جبل و صلاح اللي خلصوها ♥️ — Mostafa Gad (@Mostaphagad) January 26, 2022

أداء فوق الوصف

وحرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة المنتخب المصري، وكذلك الجماهير، مُعربًا عن سعادته بالفوز الثمين، قائلًا: «مبروك لمصر، فرحان جدًا جدًا، مستوى فوق الوصف، من زمان مشفناش منتخب مصر كده، مبروك لمصر ومبروك لكل اللاعيبة الرجالة اللي شرفونا، عايزين التامنة يا رجالة».

مبرووووووووووك لمصر ... فرحان جدا جدا ... مستوى فوق الوصف ... من زمان مشفناش منتخب مصر كدة ... مبروك لمصر ومبروك لكل اللاعيبة الرجالة اللي شرفونا ... عايزين التامنة يا رجالة — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 26, 2022

وتابع محمد هنيدي، قائلًا: «شكر خاص لمحمد الشناوي وأبو جبل، الشناوي عمل اللي ماحدش يصدقه وقدم أداء عالي، وأبو جبل كان قد المسئولية ومحسناش بأي تغيير.. شكرًا ليكم».

وأشاد الفنان أحمد داوود، بأداء اللاعبين، والروح التي ظهروا بها داخل الملعب، قائلًا: «ألف مبروك لمصر، وشكرًا لكل الرجالة اللي شرفونا ورفعوا رأسنا وكانوا على قد المسئولية والأهم هو عودة الروح وكسب احترام الجمهور تاني، روح 2006 و2008 و 2010 رجعت تاني.. ألف مبروك يا رجالة».

الف مبروك لمصر .. وشكرا لكل الرجالة اللي شرفونا ورفعوا راسنا وكانوا علي قد المسؤليه .. والأهم هو عودة الروح وكسب احترام الجمهور تاني .. روح 2006 2008 2010 رجعت تاني .. الف مبروك يا رجالة

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أداء رجولي

كما قال الفنان حسن الرداد، عبر حسابه على موقع تويتر، « ألف مبروك لرجالة منتخب مصر، أداء رجولي وإنّ شاء الله ترجعوا بالبطولة»، كمال قال الشاعر أمير طعيمة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيا مصر».

الف مبروك لرجالة منتخب مصر ، اداء رجولى و ان شاء الله ترجعوا بالبطولة. — Hassan El Raddad (@hassanelraddad) January 26, 2022

وهنأت الفنانة مي كساب، المنتخب المصري، قائلة: «أوروفوار يا كوت ديفوار، تحيا مصر»، أما أنغام قالت: «الحمد لله مبروك يا مصر»، فيما ترى الفنانة سمية الخشاب، أنّ هذه المباراة: «أقوى ماتش في البطولة، بجد برافو وشكرًا ليكم كلكم يا أبطال».

كما حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تهنئة المنتخب، بقولها: «مبروك يا مصر»، أما حمزة نمرة قال: « ألف مبروك لينا تأهل المنتخب المصري وأداء رجولي بامتياز».