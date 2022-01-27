«عشان ميضحكش عليك».. إزاي تطمن إن العلاج مسجل بهيئة الدواء المصرية؟

ظهرت في الأونة الأخيرة أدوية كثيرة، يجرى تناولها على أنها بروتوكول علاج كورونا، وغيرها من الأمراض، ولا يعرف المريض ما إن كان هذا الدواء مصرح به في السوق المصري من عدمه، وعليه قدمت هيئة الدواء المصرية خدمة للمواطنين تمكنهم من الاستعلام عن الدواء.

ووفقا للهيئة، فإنه خدمة الاستعلام عن الأدوية تأتي في إطار الاطمئنان على جودة وأمان وفاعلية الأدوية التي يجرى يتناولها، فضلا عن حماية المواطن من الغش الدوائي أو من الأدوية المهربة وغير المسجلة بالهيئة، لذا تقدم خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها البحث عن الأدوية المسجلة بـ«الدواء المصرية»، والمصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية. ​

خطوات الاستعلام عن الأدوية

كما تمنح الخدمة الإلكترونية التي تقدمها هيئة الدواء توفيرًا للبيانات الدقيقة عن المستحضرات كافة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة لعرضها لمنع الغش التجاري ومساعدة جميع المواطنين أو العاملين بالمنظومة الصحية؛ للحصول على بيانات المستحضرات الصيدلية المسجلة، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ هيئة الدواء المصرية.

- ثم الدخول على روابط الخدمات الإلكترونية، واختيار رابط الـEDDB؛ إذ يمكن البحث عن المستحضرات البشرية المسجلة عليه.

- يجرى إدخال الاسم التجاري ورقم التسجيل المدون على الدواء ثم المادة الفعالة واسم الشركة، ثم إدخال الكود التأكيدي والضغط على زر البحث.

- في حال كان الدواء مصرح به تعرض بيانات المستحضر الآتية:

‏1- Trade name .

2- Generic.

3 - Applicant Name‏.

4- Dosage form.

- كما يمكن البحث عن مثائل المستحضر من خلال البحث بالـGeneric name أي (المادة الفعالة)، لعرض جميع المستحضرات المثيلة له.

- وأخيرا يمكن الإطلاع على كامل بيانات المستحضر من خلال الضغط على View أو هذا الرابط مباشرة.