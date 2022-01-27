مفرح سرحان يناقش المشاعر المهملة في «لا تباعدي بين الكفين» بمعرض الكتاب

«لا تباعدي بين الكفين»، عنوان مجموعة شعرية صدرت مؤخرًا للكاتب الصحفي مفرح سرحان، عن دار النخبة للنشر والتوزيع، يشارك بها في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقامة على أرض المعارض بالتجمع الخامس، في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

المشاعر الإنسانية التي أهملت وصارت كأنها في الماضي، هو ما يناقشه «سرحان» في مجموعته الشعرية، محاولا التعبير عن القضايا الوجدانية مستخدمًا الرمز والمجاز، والبعد عن التعقيد اللفظي، والتركيز على العمق الفكري والمحاورات الفلسفية المتجسدة عن لسان الأشياء، بهدف نقل صورة رمزية صافية وبديعة.

ما يناقشه «لا تباعدي بين الكفين»

تعبر الصورة في مجموعة «لا تباعدي بين الكفين» عن المكنونات الوجدانية المُضمرة، وتحث القاريء على الإنصاف، ومراعاة الظاهر والباطن من أفعاله، ثم ينتقل الكاتب بين الخيال، والإلهام، والصوفية، والواقع، محاولا إحداث حالة سمو روحاني لدى القاريء، وتسليط الضوء على ملهمي الأرواح بالفن عبر التاريخ، وما قدموه من إبداعات في قصيدة «ويل للمفكرين»، ذلك العنوان الذي يظهر كأنه تهكم، إلا أنه في الباطن يحمل الأسى لما يعانيه المبدع عبر العصور كافة من تجاوزات وتجاهل.

المجموعة الشعرية «لا تباعدي بين الكفين» لم يكن العمل الأول للكاتب الصحفي مفرح سرحان، بل أصدر قبله «امرأة ليست للقراءة، وأين تضع العذراء مسيحها؟، سلسلة تنمية الإنسان في التنمية البشرية، وكتاب «الصعود إلى الروح، وبريد السماء، ونصوص العشق، ولا حياء في الحلم»، وعدد من الأعمال الأدبية والفكرية.

افتتاح معرض الكتاب

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأربعاء، المقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».