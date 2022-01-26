وزيرة الثقافة: معرض الكتاب 2022 يطلق برنامجا مهنيا للارتقاء بصناعة النشر

انطلقت، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر «الترجمة عن اللغة العربية جسر الحضارة.. كتبنا تنير العالم»، ضمن فعاليات معرض الكتاب 2022 في دورته الـ53، المقامة خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، وتحل عليه دولة اليونان ضيفة شرف.

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها لافتتاح مؤتمر الترجمة في معرض الكتاب 2022، إن المؤتمر يمثل الفاعلية الأهم ضمن فعاليات المعرض، إذ يعد بداية مهمة انطلاقا من الثقافة المصرية والعربية تجاه العالمية، تتجدد من خلاله الهوية العربية، رونقها حول العالم، بفعاليات وندوات لدعم الترجمة، لنتمكن من وضع خريطة كاملة إلى حركة الترجمة حتى نتخلص من العشوائية.

عبد الدايم في معرض الكتاب 2022: القراءة أساس الحياة

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، يتزامن مع تدشين الجمهورية الجديدة، إنما يأتي إيمانًا بأن المعرفة حق أصيل لكل إنسان، وأن القراءة أساس الحياة، مؤكدة أن القاهرة ومعرضها كانت قبلة المعرفة.

وتابعت «عبدالدايم»: واستكمالا لذلك فإن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تنظم برنامجا مهنيا للارتقاء بصناعة النشر وآلياته، ولأن العالم يتغير والصناعات تتطور والمعرفة صناعة ترتبط بالعقول، فكان لابد للقاهرة أن يكون لها برنامجا مهنيا مهتما بصناعة النشر.

«الهجرة»: حديث المصريون بالخارج بالعربية هو مسؤولية أولياء الأمور

قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيل مكرم، إن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها الوزارة، بدأت بالعامية لكي نساعد الأطفال على نطق العربية، ومن ثم تعليمهم للغة العربية الفصحى، وكان ذلك بتنسيق مشترك بين وزارة الهجرة والثقافة، عبر إصدارات تم بثها «أون لاين» بطرق سهلة لكي يتفاعل معها الأطفال.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن يتحدث المصريون بالخارج بالعربية هو مسؤولية أولياء الأمور، لكننا كدولة، نحاول أن نساعد في دعم تعلم الأطفال اللغة العربية، بالتعاون مع دار نهضة مصر، عبر تطبيق علي الهاتف المحمول، يسهل تعلم الأطفال، بالإضافة إلى معسكرات مبادرة «اتكلم عربي»، التي تقام بالخارج.